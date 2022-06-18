ستة أضعاف.. الهند تزيد مشترياتها من الفحم الروسي

ارتفعت مشتريات الهند من الفحم الروسي في الأسابيع الأخيرة على الرغم من العقوبات العالمية على موسكو، حيث يقدم التجار خصومات تصل إلى 30٪، وفقًا لمصدرين تجاريين وبيانات جمعتها وكالة رويترز.

وحذرت روسيا، التي تواجه عقوبات غربية شديدة بسبب غزوها لأوكرانيا، الاتحاد الأوروبي في إبريل، من العقوبات الصارمة على فحمها، قائلة إنها ستؤدي إلى نتائج عكسية حيث سيتم إعادة توجيه الوقود إلى أسواق أخرى.

وامتنعت الهند عن إدانة روسيا، التي تربطها بها علاقات سياسية وأمنية طويلة الأمد، بينما دعت إلى إنهاء العنف في أوكرانيا.

وتدافع نيودلهي عن مشترياتها من السلع الروسية كجزء من محاولة لتنويع الإمدادات وتقول إن التوقف المفاجئ من شأنه أن يرفع الأسعار العالمية ويضر المستهلكين.

ومع تجنب المستوردين الأوروبيين التجارة مع موسكو، بدأ الهنود في شراء كميات ضخمة من الفحم الروسي على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن.

ستة أضعاف!

قفزت مشتريات الهند من الفحم والمنتجات ذات الصلة أكثر من ستة أضعاف في 20 يومًا، حتى الأربعاء، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام لتصل إلى 331.17 مليون دولار، وفقًا لبيانات حكومية هندية غير منشورة، نقلت فحواها وكالة رويترز.

وبالمثل، استحوذت المصافي الهندية على النفط الروسي الرخيص الذي تتجنبه الدول الغربية.

وأظهرت البيانات، أن قيمة تجارة النفط الهندية مع روسيا في 20 يومًا حتى الأربعاء قفزت أكثر من 31 ضعفًا إلى 2.22 مليار دولار.

ولم ترد وزارة التجارة الهندية على الفور على طلب للتعليق، التي أرسلتها وكالة رويترز، السبت.

خصومات جذابة

قال أحد مصادر رويترز إن “التجار الروس يقبلون المدفوعات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي”.

ثم أضاف “الخصومات جذابة، وسيستمر هذا الاتجاه المتمثل في زيادة مشتريات الفحم الروسي”.

وقدمت الوحدات البحرية لتجار الفحم الروس مثل Suek AG و KTK و Carbo One القبرصية في أماكن بما في ذلك دبي وسنغافورة خصومات تتراوح من 25٪ إلى 30٪ ، مما أدى إلى عمليات شراء كبيرة للفحم الروسي من قبل التجار الذين يزودون المرافق وصانعي الأسمنت، بحسب مصادر رويترز.

وقال مصدر آخر للوكالة إن وحدة Suek ومقرها سنغافورة تقبل أيضا المدفوعات بالدولار.

وحظر الاتحاد الأوروبي عقود الفحم الجديدة، وبحلول منتصف أغسطس سيجبر الدول الأعضاء على إنهاء العقود القائمة.

واشترت الهند ما متوسطه 16.55 مليون دولار من الفحم الروسي يوميًا في الأسابيع الثلاثة حتى الأربعاء، أي أكثر من ضعف مبلغ 7.71 مليون دولار الذي اشترته في الأشهر الثلاثة التي أعقبت الغزو الروسي في 24 فبراير، وفقًا لرويترز.

وبلغ متوسط مشتريات النفط 110.86 مليون دولار يوميًا في فترة الـ 20 يومًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أنفقته في الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 مايو البالغ 31.16 مليون دولار.

واردات هي الأعلى منذ 7 أعوام

أظهرت بيانات تتبع السفن على “رفينيتيف أيكون” أنه من المقرر استمرار شراء الهند للفحم الروسي، بالجملة، حيث من المتوقع أن تكون واردات يونيو هي الأعلى في سبع سنوات ونصف على الأقل.

وبدأت شحنات الفحم الروسي تصل إلى الهند في الأسبوع الثالث من مايو، بطلبات من شركات وتجار الأسمنت والصلب، وفقًا لبيانات الشحن التي جمعها تاجر فحم هندي.

وتمتلك روسيا 15% من الاحتياطي العالمي للفحم بحسب التقرير السنوي لشركة بريتيش بتروليوم حول الطاقة. تشكل إمدادات الفحم الروسي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي مع اعتماد بعض الدول عليه بشكل خاص مثل ألمانيا وبولندا اللتين تستخدمانه لإنتاج الكهرباء.