ستتخذ إجراءات مضادة.. بكين تعارض إدراج أمريكا كيانات صينية في القائمة السوداء

قالت وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي الأربعاء إن بكين ستتخذ إجراءات مضادة ضد الكيانات الأمريكية التي تقوض السيادة الصينية.

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين بهذا التصريح في بداية مؤتمر صحفي دوري، وذلك بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا وقالت إنها ستفرض عقوبات على ست شركات مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصيني المشتبه به.

وقال المتحدث “الولايات المتحدة أساءت استخدام القوة، وبالغت في رد الفعل، وصعدت الموقف، واستخدمت ذلك ذريعة لفرض عقوبات على شركات ومؤسسات صينية بشكل غير قانوني”.

وأضاف “الصين تعارض ذلك بشدة وستتخذ إجراءات مضادة ضد الكيانات الأمريكية ذات الصلة التي تقوض سيادة الصين وأمنها وفقا للقانون”.

وأردف أن الصين ستعمل بحزم على حماية سيادتها الوطنية وحقوقها ومصالحها المشروعة.

وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستة كيانات صينية مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصيني المشتبه به إلى قائمة سوداء خاصة بالصادرات.

وتأتي القيود الجديدة بعد أن قال البيت الأبيض إنه سيبحث بذل جهود أوسع “لكشف والتعامل مع” أنشطة المراقبة الصينية الأكبر التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.