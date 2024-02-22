ستوكس 600 الأوروبي عند أعلى مستوى على الإطلاق

وصل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الخميس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا بعد نتائج وتوقعات قوية من شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق، بينما أظهر البنك المركزي الأوروبي أنه أكثر تفاؤلا حيال التضخم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة تقريبا ليغلق عند مستوى قياسي مرتفع متجاوزا الذروة السابقة التي سجلها في يناير\كانون الثاني 2022.

وقادت قفزة بنسبة ثلاثة بالمئة في أسهم التكنولوجيا المكاسب مع ارتفاع سهم شركة إنفيديا 15 بالمئة في وول ستريت بعد إعلان النتائج عقب جرس الإغلاق أمس الأربعاء 21\2\2024.

وصعد مؤشر التكنولوجيا 12.4 بالمئة منذ بداية العام ويتحرك عند أعلى مستوياته منذ أكثر من 23 عاما على خلفية الأرباح القوية من شركات رائدة في القطاع تلقت أيضا دفعة من الإقبال الشديد على الذكاء الاصطناعي.

ومما رفع المعنويات بشكل أكبر، اتفاق صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي على أن التضخم أصبح تحت السيطرة رغم أن أي حديث عن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه بالنظر إلى النمو السريع للأجور وكثرة الضغوط من الأسعار، حسبما أظهرت التصريحات المنشورة عن اجتماعهم.

وعلى صعيد البيانات، أظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو تحسن في فبراير\شباط إذ كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة من الانكماشات استمرت ستة أشهر مما عوض تدهورا في قطاع الصناعات التحويلية.

وخالف مؤشر المواد الغذائية والمشروبات هذا الاتجاه وانخفض 1.3 بالمئة متأثرا بخسائر سهم نستله بعد أن أعلنت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم نمو مبيعاتها للعام بأكمله أقل قليلا من المتوقع إذ دفع ارتفاع الأسعار بعض المتسوقين إلى التحول لعلامات تجارية منافسة.

وانخفض سهم دليفيري هيرو لتوصيل الطعام 3.4 بالمئة بعدما أعلنت الشركة انتهاء محادثات البيع المحتمل لمنصتها فوود باندا في أسواق مختارة بجنوب شرق آسيا.

وزاد سهم مرسيدس بنز 4.7 بالمئة مع إعلان شركة صناعة السيارات الفارهة عن مجموعة “قوية” من النتائج للعام بأكمله وعن برنامج لإعادة شراء أسهم بما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (3.26 مليار دولار).

وقاد سهم إنديفيور البريطانية للأدوية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 إذ قفز 22.4 بالمئة بعدما توقعت الشركة إيرادات سنوية تفوق التقديرات.