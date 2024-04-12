ستوكس 600 الأوروبي يغلق مستقراً بفعل التوتر بالشرق الأوسط

استقر مؤشر الأسهم القياسي الأوروبي عند الإغلاق، اليوم الجمعة، بعد تسجيل أعلى مستوى منذ أسبوع في المعاملات المبكرة، وذلك بعدما بدد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعضا من التفاؤل المستمر حيال تلميح البنك المركزي الأوروبي إلى خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة بعد أن صعد إلى 1.2 بالمئة خلال اليوم، إلا أنه سجل خسائر لثاني أسبوع على التوالي.

وبعد مكاسب في بداية المعاملات، أغلقت مؤشرات قياسية في اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا على انخفاض، بينما أغلق مؤشرا إيطاليا وإسبانيا عند أعلى مستوى خلال اليوم.

وتصدر قطاعا تصنيع السيارات والرحلات المكاسب، بينما قفز قطاع الطاقة 2.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 2008 بفضل ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية على الصعيد العالمي.