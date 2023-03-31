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ستولتنبرج: فنلندا ستنضم رسميا لحلف شمال الأطلسي في غضون ايام

منذ 7 دقائق
ينس ستولتنبرج

ينس ستولتنبرج

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الجمعة إن فنلندا ستنضم رسميا للتحالف العسكري الغربي في غضون أيام بعد قرار تركيا المصادقة على الأمر.

وأضاف “صادقت دول حلف شمال الأطلسي الثلاثون على بروتوكول الانضمام… ستنضم فنلندا إلى تحالفنا رسميا في الأيام المقبلة”.

هذا وأقر البرلمان التركي “الخميس 30-3-2023” قانونا يسمح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مُفسحا الطريق أمام هلسنكي للانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في أوكرانيا.

والبرلمان التركي هو آخر من يصادق على عضوية فنلندا من بين 30 دولة عضو في التحالف بعدما وافقت الهيئة التشريعية المجرية على مشروع قانون مماثل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى “الناتو” العام الماضي. وأبدت فنلندا حرصها على الانضمام إلى الناتو مع السويد في وقت واحد، لكن اعتراضات أنقرة على ملف ستوكهولم والتي شملت الاحتجاج على حرق القرآن غيرت المعطيات.

وطلبت أنقرة من السويد وفنلندا التعاون في ملفات عدة قبل منح موافقتها على العضوية، لا سيما تسليم المطلوبين من حزب العمال الكردستاني، وجماعة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أنه في 28 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

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