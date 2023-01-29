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ستولتنبرج يصل الى سول لتعزيز علاقات الحلف مع كوريا الجنوبية واليابان

منذ 7 دقائق
ينس ستولتنبرج

ينس ستولتنبرج

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وصل ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الأحد إلى سول في بداية جولة تهدف لتعزيز علاقات الحلف مع كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة حرب أوكرانيا وتنامي المنافسة مع الصين.

ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرج في سول بوزيري الخارجية باك جين والدفاع الوطني لي سونج-سوب ومسؤولين كبار آخرين حسبما ذكر الحلف في بيان، وقال المكتب الرئاسي إنه سيلتقي بالرئيس يون سوك-يول على الأرجح.

وسيتوجه ستولتنبرج إلى طوكيو غدا الاثنين 30\1\2023 حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومسؤولين يابانيين آخرين.

وقال ستولتنبرج في مقابلة مع وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نُشرت اليوم الأحد 29\1\2023 “أؤمن بشدة أننا بحاجة لتعزيز الشراكة بين كوريا وحلف شمال الأطلسي لأن الأمن يصبح متداخلا أكثر فأكثر”، وأضاف “ما يحدث في آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي يهم أوروبا وحلف شمال الأطلسي والعكس بالعكس”.

وأضاف “علينا التصدي لتلك التهديدات والتحديات العالمية، بما في ذلك التحديات القادمة من الصين، وإحدى سبل القيام بذلك هي بالطبع العمل بشكل أوثق مع الشركاء في المنطقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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