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ستولتنبرج: 7 من دول حلف شمال الأطلسي حققت مستهدف الإنفاق العسكري خلال 2022

منذ 8 دقائق
ينس ستولتنبرج

ينس ستولتنبرج

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قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الثلاثاء إن سبعا من أصل 30 دولة عضو بالحلف حققت مستهدف الإنفاق العسكري للتكتل في 2022، وهو عدد دول أقل بواقع دولة واحدة من عدد الدول التي نجحت في ذلك عام 2021 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر ستولتنبرج للصحفيين في مؤتمر صحفي في مقر الحلف في بروكسل أن الحلف توقع في بادئ الأمر أن تحقق دولتان إضافيتان مستهدف الإنفاق.

وأضاف “لكن لأن الناتج المحلي الإجمالي زاد أكثر من المتوقع بالنسبة لبعض الدول الحليفة فإن دولتين حليفتين توقعنا أن تصلا إلى اثنين بالمئة حققتا ما يقل قليلا عن اثنين بالمئة”.

    المصدر :
  • رويترز

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