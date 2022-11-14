الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ستولتنبرغ: أوكرانيا هي التي تحدد الشروط المقبولة للمحادثات مع روسيا

منذ 48 دقيقة
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

A A A
طباعة المقال

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (الاثنين 14-11-2022) إن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرير الشروط المقبولة للمفاوضات لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا عليها، مضيفا أن دور الحلف يتمثل في دعم كييف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء بالحكومة الهولندية في لاهاي “على أوكرانيا أن تقرر ما هي الشروط المقبولة. وعلينا أن ندعمها”.

ومضى قائلا “يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بروسيا… فهم ما زالوا يسيطرون على أجزاء كبيرة من أوكرانيا… ما يجب أن نفعله هو دعم أوكرانيا”.

في سياق متصل، حذّر وزير الدفاع البريطاني بن والاس من المبالغة في الشعور بالفرح، بعد الانسحاب الروسي من خيرسون مشيرا إلى أن موسكو لا تزال بعيدة عن الاستسلام.

وقال والاس لراديو “تايمز” Times: “أوكرانيا لديها الدافع، الحرب تتطور حاليا لصالحها، ومع ذلك، سيكون من الحماقة اعتبار انسحاب روسيا من خيرسون نهاية الحرب، لا ينبغي الاستخفاف بروسيا”. وقال الوزير: “روسيا بعيدة كل البعد عن الاستسلام، لكن موسكو قلقة من الخسائر الصغيرة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الحرس الثوري
إنتفاضة إيران
ألمانيا: العقوبات الأوروبية ستستهدف "مركز السلطة" في الحرس الثوري الإيراني
عنصر من حزب العمال الكردستاني
حزب العمال الكردستاني ينفي الضلوع في هجوم إسطنبول
شعار منظمة أوبك
أوبك تقلص توقعات نمو الطلب العالمي لعام 2022

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى
فيديو مروع.. انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى