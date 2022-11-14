ستولتنبرغ: أوكرانيا هي التي تحدد الشروط المقبولة للمحادثات مع روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (الاثنين 14-11-2022) إن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرير الشروط المقبولة للمفاوضات لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا عليها، مضيفا أن دور الحلف يتمثل في دعم كييف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء بالحكومة الهولندية في لاهاي “على أوكرانيا أن تقرر ما هي الشروط المقبولة. وعلينا أن ندعمها”.

ومضى قائلا “يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بروسيا… فهم ما زالوا يسيطرون على أجزاء كبيرة من أوكرانيا… ما يجب أن نفعله هو دعم أوكرانيا”.

في سياق متصل، حذّر وزير الدفاع البريطاني بن والاس من المبالغة في الشعور بالفرح، بعد الانسحاب الروسي من خيرسون مشيرا إلى أن موسكو لا تزال بعيدة عن الاستسلام.

وقال والاس لراديو “تايمز” Times: “أوكرانيا لديها الدافع، الحرب تتطور حاليا لصالحها، ومع ذلك، سيكون من الحماقة اعتبار انسحاب روسيا من خيرسون نهاية الحرب، لا ينبغي الاستخفاف بروسيا”. وقال الوزير: “روسيا بعيدة كل البعد عن الاستسلام، لكن موسكو قلقة من الخسائر الصغيرة”.