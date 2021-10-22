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ستولتنبرغ: الناتو حلف دفاعي ولا ينبغي على روسيا أن تقلق

22 - أكتوبر - 2021
ينس ستولتنبرغ

ينس ستولتنبرغ

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صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الجمعة بأنه لا ينبغي لروسيا أن تقلق إزاء انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف، باعتباره “تحالفا دفاعيا”.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع استمر يومين لوزراء دفاع دول الناتو في بروكسل: “الناتو تحالف دفاعي، لذلك لا داعي للقلق. هذا القرار (بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف) ستتخذه أوكرانيا والدول الـ30 الأعضاء في الناتو.. لا يحق لأي دولة أخرى التدخل لأن أوكرانيا دولة مستقلة وذات سيادة ويحق لها اختيار مسار تطورها بنفسها”.

جاء كلام ستولتنبرغ بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، بتصريحاته “يفتح أبواب الناتو أمام أوكرانيا”.

وكان أوستين قد صرح خلال زيارته إلى كييف قبل أيام بأنه “لا توجد دولة ثالثة لديها حق النقض (الفيتو) على تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو”.

وشدد بوتين على أن الناتو خدع روسيا بتعهداته بعدم التوسع شرقا، مشيرا إلى أن الوجود العسكري للحلف في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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