ستولتنبرغ: الناتو سيتخذ قرارات قوية لدعم أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن قمة حلف “الناتو” في ليتوانيا

التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

وأضاف “سنؤكد التزامنا بدعم أوكرانيا عسكريا لاستعادة أراضيها”، مشيرا إلى أن قمة الناتو سترسل إشارة واضحة بدعم كييف للحصول على عضوية الحلف.

كما أوضح أن الخطاب النووي الروسي خطير ومتهور، مضيفاً “سنراقب عن كثب ما تقوم به روسيا على الصعيد النووي”.

وتابع “ندين خطط روسيا لنشر رؤوس نووية في بيلاروسيا”، داعياً موسكو إلى سحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية.

وقال ستولتنبرغ “لم نرصد أي تغيير في تحركات روسيا النووية يستدعي تدخلا من الناتو”.

رسالة دعم إلى كييف

يأتي ذلك، فيما يجتمع زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اليوم في قمة حاسمة في فيلنيوس، لتوجيه رسالة دعم إلى كييف.

ونشرت ألمانيا أنظمة صواريخ باتريوت وفرنسا طائرات مقاتلة لحراسة الأجواء، فيما يجتمع قادة الدول الأعضاء في الناتو في ليتوانيا، على أبواب روسيا.

كما يتوقع أن يتوجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى فيلنيوس لحضور القمة التي تستمر يومين، حيث سيطرح قضية حق كييف في الانضمام إلى التحالف العسكري عند انتهاء غزو الكرملين.

وقال زيلينسكي في كييف عشية الاجتماع “أوكرانيا تستحق أن تكون في التحالف. ليس الآن لأن هناك حربا جارية، لكننا في حاجة إلى إشارة واضحة”.

انقسام في الناتو حول كييف

ويتوقّع أن يقدم التحالف العسكري الغربي دعمه الكامل لكييف للانتصار في الحرب لكن دوله الأعضاء منقسمة حول مسألة إلى أي مدى يجب المضي في السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى صفوفه.

ففي حين دفعت الدول المجاورة أوكرانيا من أجل تحديد جدول زمني واضح، فإن الدول ذات الوزن الثقيل في التحالف مثل الولايات المتحدة وألمانيا متردّدة في ذلك.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يوجد اتفاق لمنح كييف عضوية في التحالف فيما تحتدم الحرب مع روسيا لأن من شأن ذلك أن يجر الناتو مباشرة إلى الصراع.

وقال بايدن لشبكة “CNN”، “لا أعتقد أن هناك إجماعا في حلف شمال الأطلسي بشأن انضمام أوكرانيا إلى أسرة الأطلسي من عدمه حاليا”.