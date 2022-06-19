ستولتنبرغ: حرب اوكرانيا قد تستغرق سنوات عدة

لاتزال العمليات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية مستمرة، في حين ان النهاية لاتبدو قريبة، وبعد مرور حوالي 4 أشهر على بدء الحرب، لا تصريحات او اي تحليلات تبصر النور او تنذر بالخير حول انتهاء قريب للنزاع، وآخرها ما قاله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

فقد رجح أن “تستغرق الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا سنوات عدة”.

ورأى في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الأسبوعية الألمانية، نشرت اليوم الأحد، أن “تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية”.

كما شدد على ضرورة دعم كييف، قائلاً “يجب ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا حتى لو كانت التكلفة مرتفعة، ليس من أجل الدعم العسكري فحسب، بل أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء”، بحسب ما أفادت رويترز.

وكان ستولتنبرغ قال في وقت سابق، إنه من المتوقع أن توافق قمة الحلف التي ستعقد بوقت لاحق هذا الشهر في مدريد، على حزمة مساعدات للقوات الأوكرانية من شأنها أن تساعد البلاد في الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى عتاد الحلف الذي يتسم بمواصفات قياسية.

أتت تلك التصريحات، في وقت تستعر المعارك شرقاً، بين القوات الروسية والأوكرانية لاسيما في مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة ومحيطها .

يذكر أن القوات الروسية كانت أطلقت في مارس الماضي، بعد تعثرها في دخول العاصمة كييف، المرحلة الثانية مما تصفها بالعملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، محاولة السيطرة على منطقة دونباس المهمة (تضم لوغانسك ودونيتسك).

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لها جزئياً عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.