الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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ستولتنبرغ: حلف الأطلسي يدرس زيادة دائمة في عدد قواته بكوسوفو

منذ دقيقتين
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الاثنين إن الحلف يدرس زيادة أكثر ديمومة لعدد قواته في غرب البلقان لإبقاء التوترات في المنطقة تحت السيطرة.

وأضاف للصحفيين خلال زيارة لكوسوفو “نراجع الآن ما إذا كان ينبغي أن يكون لدينا زيادة أكثر ديمومة لضمان عدم خروج ذلك عن نطاق السيطرة وإثارة صراع عنيف جديد في كوسوفو أو المنطقة الأوسع”.

وكان حلف الأطلسي قد استدعى قوات احتياطية بعد اندلاع أعمال عنف جديدة بين طوائف عرقية في كوسوفو في سبتمبر\أيلول. وتضم قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الاطلسي في كوسوفو، والتي تعمل منذ عام 1999، أكثر من 4500 جندي من 27 دولة.

    المصدر :
  • رويترز

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