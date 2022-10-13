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ستولتنبرغ: ظروف استخدام حلف الأطلسي للأسلحة النووية "بعيدة للغاية"

منذ 6 دقائق
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (الخميس 13-10-2022) إن الظروف التي قد يضطر فيها الحلف إلى استخدام أسلحة نووية “بعيدة للغاية” مضيفا أنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” إذا استخدمت روسيا مثل هذه الأسلحة.

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في اجتماع لوزراء دفاع الحلف “ستكون هناك عواقب وخيمة إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية، أي نوع من الأسلحة النووية ضد أوكرانيا”.

وتابع قائلا “لن نتطرق إلى كيفية ردنا، لكن ذلك سيغير جذريا طبيعة الصراع. سيعني أن خطا فاصلا بالغ الأهمية قد تم تخطيه” في إشارة للحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الغرض الأساسي من الردع النووي لدى حلف الأطلسي هو الحفاظ على السلام ومنع التعدي على الدول المتحالفة فيه، وبالتالي فإن الملابسات والظروف التي تدفعه لاحتمال استخدام السلاح النووي “بعيدة للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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