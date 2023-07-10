ستولتنبرغ متفائل بإمكانية انضمام السويد لحلف الأطلسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (الاثنين 10-7-2023) إن انضمام السويد إلى الحلف خلال قمة هذا الأسبوع لا يزال ممكنا رغم استمرار تحفظات تركيا.

وردا على سؤال عن ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام السويد للحلف بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال ستولتنبرغ إنه يؤيد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه في حدود علمه فإن السويد قد استوفت بالفعل الشروط اللازمة للانضمام إلى الحلف المكون من 31 عضوا.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي “لا يزال من الممكن التوصل لقرار إيجابي في فيلنيوس بشأن انضمام السويد”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في تصريح مفاجئ، الاثنين إن على الاتحاد الأوروبي فتح الطريق أمام انضمام أنقرة إلى التكتل قبل أن يوافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأصاب الجمود مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بعد إطلاق مفاوضات للحصول على عضوية التكتل في عام 2005 عندما كان أردوغان يشغل منصب رئيس الوزراء.

وشهدت العلاقات بين أنقرة ودول الاتحاد توترا قبل عدة سنوات خاصة بعد محاولة انقلاب فاشلة في تركيا عام 2016، لكنها أخدت في التحسن إلى حد كبير منذ ذلك الحين. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على مساعدة تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لا سيما فيما يتعلق بملف الهجرة.

وربط أردوغان على نحو مفاجئ اليوم موافقة أنقرة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي بإتمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال في تصريحات قبل مغادرته للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا “أدعو من هنا تلك الدول التي جعلت تركيا تنتظر على باب الاتحاد الأوروبي لما يزيد على 50 عاما… “تعالوا أولا وافتحوا الطريق أمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعندئذ سنفتح الطريق أمام السويد مثلما فعلنا مع فنلندا”.