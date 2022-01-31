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ستولتنبرغ يبدي استعداد الناتو للحوار مع روسيا

31 - يناير - 2022
ينس ستولتنبرغ

ينس ستولتنبرغ

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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف مستعد للحوار مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ في تصريح لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “الحشد العسكري من قبل روسيا غير قابل للتفسير وغير مبرر. ولذلك ينبغي على روسيا تفسيره ووقف التصعيد والدخول في حوار سياسي جدي مع الناتو وحلفائه”.

وتابع: “أكدنا بوضوح أننا مستعدون له”.

وفي هذا السياق اعتبرت ستولتنبرغ عقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو “خطوة صائبة باتجاه خفض التوترات والبحث عن حلول سياسية”.

وأشار إلى أن الناتو يعتبر “الحشد العسكري الروسي” المزعوم “أكبر من نوعه منذ عهد الحرب العالمية الثانية”، مضيفا أن الحلف “لا يمكن ألا يرد على ذلك”.

وكانت روسيا قد أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تمثل أي خطر على أحد، وأنها لا تخطط للهجوم على أي دولة.

الناتو: لا نعرف النوايا الحقيقية لروسيا

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قد قال في تصريح، أمس الأحد إن التحالف لا يعرف ما هي النوايا الحقيقية للحكومة الروسية فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ردا على سؤال حول ما إذا كان “تهديد الغزو الروسي” سيقع لا محالة: “هناك غموض، ولدينا عدم يقين بشأن نوايا روسيا تجاه أوكرانيا”.

في ذات الوقت، أكد ستولتنبرغ أن الحلف لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، في حالة نشوب صراع عسكري بين كييف وموسكو.

وأضاف الأمين العام، أن الناتو سيركز بدلا من ذلك على إمداد أوكرانيا بالأسلحة وصياغة إجراءات العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

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