ستولتنبرغ يحث تركيا على قبول طلبي السويد وفنلندا للانضمام للحلف "معاً"

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (الأربعاء 15-2-2023) تركيا العضو في الحلف على الموافقة على طلبي انضمام فنلندا والسويد للتكتل الدفاعي في نفس الوقت.

وقال للصحفيين “دعوتهم على مدار أشهر للموافقة على كليهما في نفس الوقت” مضيفا أن القرار يعود لتركيا في نهاية المطاف ما إذا كانت ستوافق على انضمام الدولتين في نفس الوقت أم لا… هذا قرار تركي”.

ويعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب السويد بالذات بسبب ما قال إنه إيوائها عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور في بلاده والذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية.

وسيعزز انضمام البلدين الجبهة الشمالية الشرقية للحلف في لحظة محورية يخوض فيها مواجهة مع روسيا.

ولطالما كانت السويد وفنلندا تقفان على الحياد لكنهما تلتمسان الآن الحماية وفقا لبند الدفاع الجماعي في الحلف.

ولفنلندا حدود بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، وتقع جزيرة جوتلاند السويدية على بعد 300 كيلومتر من مقر الأسطول الروسي في بحر البلطيق في جيب كالينينجراد.