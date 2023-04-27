ستولتنبرغ يرحب بالاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني والأوكراني

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، إنه “يرحب” بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن هذا لا يغير من حقيقة أن الصين لم تشجب حتى الآن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأجرى الرئيسان الصيني والأوكراني أمس الأربعاء محادثات هاتفية للمرة الأولى منذ بداية الغزو، بعدما ظلت كييف تطالب علنا لشهور بإجراء مثل هذه المحادثات.

من جانبه، قال الكرملين اليوم الخميس إنه يرحب بأي شيء قد يساهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك ردا على سؤال حول رأي روسيا في المكالمة الهاتفية التي اجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء.

لكن الكرملين قال إن روسيا لا تزال بحاجة لتحقيق أهداف ما تسميها “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.