ستولتنبرغ يزور تركيا لبحث انضمام السويد وفنلندا للناتو

يزور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تركيا، الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عمليات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الأطلسي.

وقال ستولتنبرغ إنّه يرحّب بعمل السويد وتركيا معاً لتنفيذ المذكرة المشتركة، في إشارة إلى إعلان أردوغان عن اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون، في تركيا.

وأشار إلى أنّه واثق من المصادقة على عضوية السويد وفنلندا في برلمانات ثلاثين دولة أعضاء في الناتو.

وبرغم الانفراجة التي بدت بعد اجتماع لمسؤولين من الدول الثلاث، كرر الرئيس أردوغان السبت تهديده بأن تركيا لن تصدق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي “حتى يتم الوفاء بالوعود” التي قطعتها الدولتان.

وقال أمام البرلمان التركي “طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا، فسوف نبقى على موقفنا المبدئي”، علمًا أنه يهدد منذ مايو بعرقلة انضمام الدولتين إلى الناتو.

وكان مسؤولون من تركيا وفنلندا والسويد، اتفقوا في أغسطس الماضي، على مواصلة المحادثات خلال الأشهر المقبلة لبحث مخاوف أمنية أثارتها أنقرة كشرط مسبق للسماح لدولتي الشمال الأوروبي بالانضمام إلى “الناتو”.