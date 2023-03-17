ستولتنبرغ يشيد بالخطوة التركية بشأن عضوية فنلندا

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (الجمعة 17-3-2023) بقرار تركيا بدء إجراءات التصديق على طلب فنلندا للانضمام إلى التحالف العسكري، وقال إنه واثق من أن السويد ستنضم قريبا هي الأخرى.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع رويترز، قال ستولتنبرغ إن إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أن البرلمان التركي سيبدأ إجراءات التصديق على طلب فنلندا كان “يوما جيدا لكل من يؤمن بتوسيع حلف الأطلسي”.

وأضاف “انضمام فنلندا سيقوي الحلف ويعزز الأمن الفنلندي. كما سيعزز الأمن السويدي”.

وردا على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، تقدمت كل من السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى الحلف لكنهما واجهتا اعتراضات من تركيا، التي انضمت إليه في عام 1952.

وقال أردوغان اليوم الجمعة إن فنلندا نالت موافقة تركيا بعد اتخاذ خطوات للوفاء بوعودها بالتصدي لمن تعتبرهم أنقرة إرهابيين والسماح بالصادرات الدفاعية.

ولكن تركيا لم تبت بعد في طلب السويد، وتقول إن ستوكهولم تؤوي أعضاء بجماعات تعتبرها تركيا إرهابية، ولا سيما حزب العمال الكردستاني، وهو اتهام تنفيه السويد.

وقال ستولتنبرغ إن أردوغان أبلغه مساء الجمعة أنه مستعد لمواصلة المشاورات بشأن عضوية السويد.

وأضاف “أنا واثق أيضا من أن السويد ستنضم قريبا، وسأعمل بجد من أجل ذلك”.

ويقول مسؤولون في الحلف إنه بانضمام السويد وفنلندا سيكسب في صفه جيشين يتمتعان بقدرات عالية ويعزز جناحه الشمالي الشرقي.

وأعرب ستولتنبرغ عن أمله في أن تنضم فنلندا إلى الحلف قبل الانتخابات التركية في مايو أيار وأن تنال السويد العضوية بحلول موعد قمة الحلف في ليتوانيا في يوليو تموز.

والمجر هي الدولة العضو الأخرى الوحيدة في الحلف التي لم تصدق على طلبي الانضمام. وقال الحزب الحاكم في المجر إنه يدعم الطلبين لكنه قام بتأجيل الخطوات الرسمية للموافقة.