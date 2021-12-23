ستولتنبيرغ: الناتو لم يتعهد أبدا بعدم التوسع

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ بأن التكتل “لم يتعهد أبدا” بعدم التوسع، وأن ذلك غير وارد في أي اتفاقية دولية.

وقال ستولتنبيرغ في تصريح لوكالة “د ب أ” الألمانية، نشر يوم الخميس، إن “الناتو لم يعد بعدم التوسع أبدا. حتى في المعاهدة التأسيسية لمنظمتنا مكتوب أن كل دولة أوروبية يمكنها أن تكون عضوا في المنظمة”.

وتابع: “وهناك أيضا وثائق تعود إلى السبعينات والتسعينات من القرن العشرين، منها وثيقة هلسنكي الختامية وميثاق باريس والوثيقة الأساسية لروسيا والناتو والكثير من المعاهدات الأخرى التي تشير بوضوح إلى أن كل دولة تستطيع تقرير مصيرها بحرية”.

وأضاف أن “هذا هو المبدأ الأساسي للأمن الأوروبي الذي اتفقت عليه روسيا. ولا نستطيع تغيير ذلك بسبب بعض التصريحات، والحلفاء ينفون تقديمها أي وعود من هذا القبيل، والرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف نفسه صرح بأن مسألة توسع الناتو شرقا لم تناقش قبل إعادة توحيد ألمانيا”.