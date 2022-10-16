سجن إيفين.. مقبرة المعارضة ومعقل الانتهاكات في إيران

يعرف بأنه مقبرة المعارضة الإيرانية، وداخل جدرانه العالية مات مئات النشطاء نتيجة القهر والظلم، وهو ما جعله أشهر السجون في العالم؛ هو سجن “إيفين” شديد الحراسة في إيران.

أسفر حريق هائل نشب في سجن إيفين، الذي يضم سجناء سياسيين ونشطاء مناهضين للحكومة في العاصمة الإيرانية طهران، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 61، بحسب الرواية الرسمية للسلطات الإيرانية، وقد تم إخماد الحريق بعد عدة ساعات.

وبث التلفزيون الرسمي مقاطع فيديو تظهر عودة الهدوء فيما يبدو إلى السجن سيئ السمعة، وسط احتجاجات مستمرة أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية قبل شهر.

وأثار الحريق الحديث عن الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات السجن في حق السجناء، فيما تشير تقارير حقوقية إلى “التعذيب الممنهج وبتر الأطراف” داخل “معقل الانتهاكات في إيران”.

وشهد سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران اضطرابات، ليل السبت، تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصره واندلاع حريق في أحد أقسامه، قبل أن يعود الوضع “تحت السيطرة”، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.

يذكر أنه في عام 2018، أدرجت الحكومة الأميركية السجن على قائمة سوداء بسبب ما يشهده من “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

أين يقع سجن إيفين؟

يقع السجن على سفوح تلال على الطرف الشمالي لطهران، ويضم مدانين جنائيين ومعتقلين سياسيين، وتحتجز السلطات الإيرانية داخله العديد من المعتقلين السياسيين ومزدوجي الجنسية في إيران.

وهذا السجن معروف بإساءة معاملة السجناء السياسيين، كما أنه يضم سجناء أجانب، وقد أفادت تقارير أن المئات ممن اعتقلوا خلال التظاهرات أودعوا فيه. وقد حذرت منظمات حقوقية، الأحد، من أن “حياة السجناء بسجن إيفين في خطر”، بعدما اندلع حريق فيه.

فعلى خلفية الحريق داخل السجن، قالت مجموعة “حقوق الإنسان في إيران” التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، إن “حياة كل سجين سياسي أو سجين عادي في خطر شديد”.

وقالت مجموعة “حرية التعبير المادة 19” إنها سمعت بتقارير عن قطع اتصالات الهاتف والإنترنت في السجن، وإنها “قلقة جدا على سلامة سجناء إيفين”.

معتقلون أجانب ومزدوجو الجنسية

وقالت الأكاديمية الأسترالية كايلي مور غيلبرت، التي احتُجزت في إيفين لأكثر من 800 يوم سجنت فيها في إيران، إن أقارب سجينات سياسيات معتقلات هناك أكدوا لها أن “كل النساء في جناح السجينات السياسيات في السجن سالمات وبأمان”، وفقا لما نقلته “فرانس برس”.

ومن بين المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين في إيفين خبير البيئة مراد طهباز، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، ورجل الأعمال عماد شرقي.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في تغريدة، أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، محملا “إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا”.

ويتم احتجاز العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين في إيفين، ومن بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه، والإيراني السويدي أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في طب الكوارث، وفقا لسعيد دهقان.

وأفادت تقارير أن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي، صاحب الجوائز السينمائية الدولية، والسياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده محتجزان أيضا في إيفين.

تعذيب ممنهج و”بتر أعضاء”

واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سلطات السجن باستخدام التهديد بالتعذيب والسجن إلى أجل غير مسمى لإخضاع النزلاء وكذلك إجراء استجوابات طويلة معهم وحرمانهم من الرعاية الطبية، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.

وفي يوليو 2022، كشفت منظمة “إن بويا ترابي” غير الحكومية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، عن قيام السلطات في السجن بـ”بتر أصابع” متهم بالسرقة، باستخدام “مقصلة”.

وكان الرجل في الثلاثينات من عمره، وتم نقله إلى المستشفى فور قطع أصابعه بحضور عدد من المسؤولين وطبيب من سجن إيفين في طهران، وفقا لـ”فرانس برس”.

وبحسب منظمة “العفو الدولية”، فقد بترت السلطات الإيرانية أصابع معتقل آخر هو سيد بارات حسيني، دون إعطائه مخدرا.

وقد حُرم هذا الأخير من الرعاية الصحية العقلية والجسدية اللازمة، وفقا للمنظمة غير الحكومية، ووضع في الحبس الانفرادي في إيفين “للحيلولة دون انكشاف عقوبته وحالته الصحية الحالية”.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعربت عن قلقها حيال “هذا الموضوع”، وحضت إيران على إلغاء أشكال العقاب الجسدي كافة.

كما قالت منظمة “العفو الدولية” إنه “جرى تركيب مقصلة خاصة في إيفين من أجل مركزية تنفيذ أحكام البتر الصادرة في جميع أنحاء البلاد”.

ووفقا لمركز “عبد الرحمن بورومند”، أقدمت السلطات الإيرانية على بتر أصابع ما لا يقل عن 131 رجلا منذ يناير 2000.

انتهاكات مروعة تحدث بالداخل

في أغسطس 2021، نشرت منظمة “العفو الدولية” تقريرا يتحدث عن “انتهاكات مروعة بحق السجناء داخل السجن”، بعد تسريبات كشفت عما يدور داخله. وكشفت لقطات كاميرات المراقبة المسربة من سجن إيفين، تلك الانتهاكات، والتي تشير لقيام مسؤولي السجون في إيران بتعريض “المحتجزين للتعذيب وغيره من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”، وفقا لتقرير المنظمة غير الحكومية.

وكما نشرت وسائل إعلام مستقلة عددا متزايدا من مقاطع الفيديو المسربة، والتي اخترقت كاميرات المراقبة الأمنية في سجن إيفين بطهران.

وشملت تلك المقاطع أدلة بصرية مروعة على عمليات الضرب، والتحرش الجنسي، والإهمال المتعمد، وسوء المعاملة بحق سجناء يحتاجون إلى رعاية طبية، والتي وثقتها منظمة “العفو الدولية” لسنوات. ‎

وقد أكد مسؤولون إيرانيون كبار، صحة اللقطات، وفي اعتراف نادر بالمسؤولية، قال رئيس مصلحة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة، إنه يتحمل المسؤولية عن “السلوكيات غير المقبولة” التي ظهرت في اللقطات، ووعد بالعمل على مساءلة المسؤولين والحيلولة دون تكرارها.‎