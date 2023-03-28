سجن مواطن روسي عامين.. والسبب ابنته وصورة مناهضة للحرب الأوكرانية

أفادت منظمة أو.في.دي-إنفو المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن حكما صدر الثلاثاء بسجن مواطن روسي عامين بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة.

وبدأت الشرطة التحقيق معه بعدما رسمت ابنته صورة في المدرسة تناهض الحرب الأوكرانية.

غير أن متحدثا باسم المحكمة قال إن الرجل ويدعى أليكسي موسكاليوف هرب من الإقامة الجبرية بمنزله الليلة الماضية ولا يُعرف مكانه حاليا.

وقال المتحدث في لقطات مصورة من قاعة المحكمة نشرها موقع سوتا الإخباري المستقل “المتهم، السيد موسكاليوف، لم يحضر صدور الحكم لأنه هرب الليلة الماضية من الإقامة الجبرية بمنزله”.

وتم التفريق بين موسكاليوف وابنته ماشا منذ تم وضعه رهن الإقامة الجبرية بداية هذا الشهر فيما تم نقلها إلى دار للأطفال في مدينتهما يفريموف إلى الجنوب من موسكو.

وأثارت القضية غضب نشطاء حقوق الإنسان الروس وأشعلت حملة على الإنترنت للم شمل الأب وابنته.

وأُدين موسكاليوف بتعليقات نشرها بنفسه على الإنترنت حول الحرب في أوكرانيا. لكن التحقيق بدأ بعد أن رسمت ماشا (12 عاما) صورة في أبريل\نيسان تظهر صواريخ روسية تسقط على أُم أوكرانية وطفلها، الأمر الذي دفع مدير المدرسة إلى استدعاء الشرطة.

وبدأت الشرطة تتبع نشاط موسكاليوف على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تغريمه في البداية 35 ألف روبل (460 دولارا) بسبب تعليقات تنتقد الجيش الروسي.

وفي ديسمبر\كانون الأول، فتح محققون تحقيقا آخر ضده للاشتباه في تشويه سمعة القوات المسلحة، وهذه المرة بناء على منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو\حزيران.

وقالت جماعة ميموريال الروسية المحظورة لحقوق الإنسان إنها تعتبر موسكاليوف سجينا سياسيا.

وزار محام للعائلة ماشا الثلاثاء في دار الأطفال وخرج بالرسومات التي رسمتها لأبيها. كما سُمح له بتصوير خطاب كتبته له تقول فيه “أبي، أنت بطلي”، بحسب مقطع مصور نشره موقع سوتا فيجن.

وأصدرت روسيا قوانين تحظر تشويه سمعة القوات المسلحة أو تعمُد نشر معلومات مضللة عنها بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا العام الماضي. وحددت عقوبات تصل للسجن 15 عاما لمن يدانون بذلك.