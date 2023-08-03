سحب سفينة فريمانتل هايواي إلى ميناء هولندي

ذكرت السلطات الهولندية، الخميس، أن سفينة شحن كانت تنقل سيارات واشتعلت بها النيران قبالة ساحل البلاد يتم قطرها إلى ميناء لإصلاحها.

وقالت إدارة الأشغال العامة والممرات المائية الهولندية في بيان إن السفينة فريمانتل هايواي، التي كانت تبحر من ألمانيا إلى مصر حين اندلعت بها النيران في 26 يوليو وتموز، سيتم قطرها من موقعها الحالي شمالي جزيرتي أميلاند وسخيرمونيكوخ الهولنديتين إلى ميناء إيمسهافن.

وأضافت الإدارة “جرى تمشيط معظم السفينة الآن ولا مؤشرات على استمرار اشتعال النيران بها”، مشيرة إلى استقرار الوضع على متن السفينة حاليا.

وتسبب الحريق في مقتل هندي من أفراد الطاقم وإصابة سبعة آخرين قفزوا من على متنها هربا من ألسنة اللهب. والسفينة مسجلة في بنما وكانت تنقل شحنة سيارات جديدة.

وسيظل خبراء السلامة على متن السفينة خلال عملية القطر التي تمتد لمسافة 64 كيلومترا وسط ظروف جوية صعبة.

وقالت شركة كيه لاين المشغلة لسفن الشحن يوم الجمعة الماضي إن السفينة كانت تحمل 3783 مركبة، من بينها 498 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات.

وبدأ تحقيق في سبب اندلاع الحريق وسط تقارير تفيد بأنه نشب في بطارية سيارة كهربائية.