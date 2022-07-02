سحب ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها اليونان الى ميناء بيريوس

قال مسؤولو خفر السواحل اليونانيون إن ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها اليونان في أبريل نيسان وصادرت الولايات المتحدة جزءا من شحنتها، تم سحبها إلى ميناء بيريوس السبت، بعد أن وافقت السلطات اليونانية على الإفراج عنها.

والسفينة لانا، التي كانت تعرف من قبل باسم بيجاس، منذ أكثر من شهرين، متوقفة قبالة جزيرة إيفيا اليونانية في أزمة دبلوماسية أدت لتدهور العلاقات بين أثينا وطهران وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وقال أحد المسؤولين “غادرت كاريستوس الساعة 0630 صباحا (0330 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن تصل بيريوس حوالي الساعة 1000 مساء”.

واحتجزت السلطات اليونانية في أبريل نيسان لانا وحمولتها النفطية وعلى متنها طاقم من 19 روسيا بالقرب من ساحل إيفيا بسبب العقوبات في أعقاب إجراء قانوني اتخذته الولايات المتحدة.

وتم الإفراج عن السفينة في وقت لاحق بسبب تعقيدات تتعلق بملكيتها، ولكن نُقل بالفعل جزء من شحنة النفط الإيراني إلى سفينة أخرى تحمل اسم أيس إنرجي استأجرتها الولايات المتحدة وهي راسية قبالة ميناء بيريوس.

ودفع سحب النفط من الناقلة القوات الإيرانية الشهر الماضي لاحتجاز ناقلتين يونانيتين في الخليج وإعادتهما إلى إيران بعد أن حذرت طهران من أنها ستتخذ “إجراءات عقابية” ضد أثينا.

وحتى الأسبوع الماضي، كانت لانا، التي تعاني من مشاكل في المحرك، محتجزة من قبل شركة بسبب ديون مستحقة على خدمات القطر. وقالت مصادر قانونية لرويترز إنه تم الإفراج عنها رسميا بعد سداد المبلغ المستحق.