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سرعة انتشار متحور “أوميكرون” لدى فئة عمرية معينة تثير قلق الأطباء

28 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2021 1:41 مساءً
علماء يحذرون من الآثار السلبية جداً لكورونا على "ذاكرة" من هم فوق الـ "50" عاماً

كورونا

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أعرب الأطباء في جنوب إفريقيا عن قلقهم من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون” بين الشباب، موضحين أن بعض المصابين منهم يعانون من أعراض خطيرة.

وتحدثت مصادر طبية أن الشباب المصابين بـ”أوميكرون” الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 يعاني بعضهم من أعراض خطيرة، وبعضهم بحاجة إلى رعاية مركزة.

إلى ذلك تخشى السلطات الصحية من أنه في حال استمرت الزيادة في عدد الإصابات بالمتحور “أوميكرون” فإن المرافق الصحية ستشهد اكتظاظا.

هذا وقد أبلغت السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا قبل أيام، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “B.1.1.529” أطلق عليها اسم (“أوميكرون”) في بوتسوانا وجنوب إفريقيا.

وفقًا للباحثين، تشير العديد من هذه المؤشرات إلى قابلية انتقال عالية للمتحور الجديد وإمكانية مقاومته الأجسام المضادة لدى أولئك الذين أصيبوا بالمرض أو تلقوا التطعيم ضده.

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