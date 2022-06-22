الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
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سريلانكا تعلن رسميًا انهيار الاقتصاد

منذ 5 دقائق
احتجاجات في سريلانكا ضد الرئيس

احتجاجات في سريلانكا ضد الرئيس

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أعلن رئيس وزراء سريلانكا “رانيل ويكريميسينغه “الأربعاء، انهيار اقتصاد البلاد.

وقال ويكريميسينغه، إن “اقتصاد البلاد إنهار ولم نعد قادرين حتى على دفع ثمن واردات البترول”، وذلك حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وكان حاكم ​المصرف المركزي​ في ​سريلانكا​، ناندلال ويراسينغه، أعلن في 19 أيار الماضي، أنه “لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار ​دولار​”.

وتواجه سريلانكا أزمة مالية خانقة لم يسبق أن شهد البلد الآسيوي مثيلًا لها منذ عقود، وتشهد البلاد موجة احتجاجات تعم الشوارع بسبب ارتفاع الأسعار وتعمّق الأزمة الاقتصادية.

وفي وقت سابق، أعلنت سريلانكا عن “حصص أسبوعية للوقود” لسائقي السيارات، مع النقص الحاد وتجمع طوابير طويلة للغاية خارج محطات الوقود التي لا يزال يعمل منها القليل.

وقال وزير الطاقة “كانشانا ويجيسكيرا” إن شركة “سيلان بتروليوم” التي تديرها الدولة تكافح لتمويل واردات النفط، في حين قفز الاستهلاك بسبب نقص الكهرباء وغاز البترول المسال.

وأضاف الوزير: “ليس لدينا خيار سوى تسجيل المستهلكين في محطات الوقود ومنحهم حصة أسبوعية مضمونة، حتى نتمكن من تعزيز الوضع المالي”، حسبما نقلت عنه “فرانس برس”.

في السياق نفسه، أمل أن يكون هذا النظام ساري المفعول بحلول الأسبوع الأول من تموز”.

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