سريلانكا.. مقتل 20 وإصابة 160 بـ6 تفجيرات بكنائس وفنادق

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قُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب 160 آخرون، الأحد، في 6 انفجارات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، خلال عيد الفصح، بحسب الشرطة السريلانكية.

ونقلت “فرانس برس” عن مسؤول في مستشفى كولومبو الوطني قوله، شريطة عدم كشف هويته: “تلقينا 80 شخصاً وثمة المزيد يصلون تباعاً”، وقد وقع أحد الانفجارات في شمال العاصمة وآخر في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة.

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وبحسب “أسوشييتد برس”، هز انفجار كنيسة “سان أنتوني” في العاصمة كولومبو، أثناء قداس عيد الفصح، بينما هز انفجار آخر كنيسة “سان سيباستيان” في نيغومبو، في بلدة تقع إلى الشمال من العاصمة.

ونشر موقع “ديلي ميرور” صوراً من داخل كنيسة “سان أنتوني” يظهر الهلع بين الحاضرين.

 

المصدر: وكالات

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