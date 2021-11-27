سر “أوميكرون”.. هذا ببساطة ما يعنيه اسم المتحور الجديد

فيما ينشغل العالم والأطباء والخبراء بالبحث عن تفاصيل المتحور الجديد من كورونا الذي وصف بالمقلق، تساءل الآلاف من المتابعين لمستجدات الوباء عن سبب تسميته بـ”أوميكرون”.

ماذا يعني “Omicron”؟

إلا أن سر التسمية التي أطلقتها أمس منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد متعدد الطفرات، بسيط جدا على مايبدو.

فعبارة أوميكرون تعني “حرف o” باليونانية، والحرف الخامس عشر في أبجديتها.

أما لماذا أطلق هذا الحرف على السلالة المستجدة، فالجواب سهل أيضا.

الأبجدية اليونانية

إذ اعتادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة منذ ظهور كوفيد 19 أواخر العام 2018 على استخدام أحرف من الأبجدية اليونانية، كـ”ألفا وبيتا وغاما ودلتا”، من أجل تسمية المتحورات التي طفت إلى السطح.

وكان متحدث باسم المنظمة أوضح في وقت سابق، حين بدأت شائعات تنتشر عن ظهور متحور يدعى “هيهي” في الصين- اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعة لا أساس لها- أن فريقا من المتخصصين تابعاً للمنظّمة العالمية أوصى باستخدام الأحرف اليونانيّة لتسهيل الأمر على غير المتخصّصين.

كما أكد حينها أن الخبراء لا يطلقون أسماء مدن أو بلدان على متحوّرات كورونا عامة.

يذكر أن لجنة استشارية تابعة للصحة العالمية كانت أعلنت أمس، أن المتحور الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب قارة إفريقيا، شديد العدوى ومثير للقلق، مطلقة عليه اسم “أوميكرون” .

فيما أعلنت وكالة صحّية أوروبية لاحقا أن خطر انتشاره في أوروبا “مرتفع إلى مرتفع جداً”.

وأدى انتشار خبر ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا، في جنوب إفريقيا، قلقاً وهلعاً في دول العالم، ما دفع بعدد منها لاتخاذ إجراءات احترازية، خشية تفشي الفيروس بين مواطنيها.

إذ قررت دول أوروبية عدة الجمعة تعليق الرحلات الجوية مع هذا البلد، فيما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجراً صحياً.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اسم أطلقته على متحور جنوب أفريقيا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها أطلقت على المتحور الجديد اسم “أوميكرون”.

وأكدت المنظمة أن متحور فيروس كورونا الجديد مقلق وينتشر بسرعة في مقاطعات عدة بدولة جنوب أفريقيا.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تحتوي هذه المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق”.