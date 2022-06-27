سعر الذهب يقفز الى مستويات قياسية

ارتفع سعر الذهب صباح الاثنين الواقع في 27 حزيران، إلى مستويات قياسية، على خلفية أنباء حظر محتمل على شراء المعادن الثمينة من روسيا، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر آب في بورصة نيويورك كومكس بمقدار 6.95 دولار أو بنسبة 0.38%، 837.25 دولار للأونصة، اعتبارا من الساعة 08:11 بتوقيت موسكو (05:11 بتوقيت غرينيتش).

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر أيلول بنسبة 1.21% إلى 21.415 دولار للأونصة.

قررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان، فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية الأحد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة الـ7 سيوافقون على فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد هذه الخطوة فور وصوله إلى قمة مجموعة الـ7 في ألمانيا.

كما تؤكد الصحيفة أن هذه العقوبات ستنطبق على الذهب المستخرج بعد فرض الحظر، ولن تؤثر على الذهب الذي تم شراؤه بالفعل.