سعوديون يُكذبون الخارجية الإسرائيلية.. والسبب تركي الفيصل!

ردّ عدد من المدونيين السعوديين على منشور لحساب “إسرائيل بالعربية” يتعلق بتصريحات قديمة للأمير تركي بن الملك فيصل رحمه الله، والحساب المذكور تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وموجه إلى العالم العربي.

وكان الحساب الإسرائيلي مرر فيديو مختصر، يُخلّ بمعنى عام حاول الأمير السعودي إيصاله، وحاول الحساب الإسرائيلي اجتزاء المقطع، بغية إفراد سردية معينة تخدم الاحتلال الإسرائيلي.

🔴 الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق ينتقد تنظيم #حماس قائلا : ‼️

إني أدين بشكل قاطع قيام حماس بإستهداف المدنيين من أي عمر أو جنس بحسب الاتهامات الموجهة لها ومثل هذه الافعال تكذب مزاعم حماس بهويتها الإسلامية فالإسلام يوصي بحرمة قتل الأبرياء من الأطفال… pic.twitter.com/mKuBjJBgY5 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 21, 2023

وقال المدون السعودي تركي القحطاني: ‏”ما يزال الكيان المنبوذ الكاذب يزوّر ويقتص التصريحات لإغواء الشعوب، بعد إدانة الأمير تركي الفيصل حماس ذكر أيضًا أن إسرائيل فاشية وخبيثة ومكروهة ومنبوذة عالميًا ومنبوذة من نصف الشعب الإسرائيلي”.

أما صاحب حساب Prof فقد كتب معلقًا: “حرفوا كلام الله من قبل، وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وفاوضوا الله في بقرة، وقد أنبأنا الله من أخبارهم”.

حرفوا كلام الله من قبل، وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وفاوضوا الله في بقرة.! وقد أنبأنا الله من أخبارهم. — 𝑷𝑹𝑶𝑭.𝑺𝒊𝒍𝒆𝒏𝒕 (@Done998) October 21, 2023

وكان لفيصل الدهري التعليق الآتي: “‏المقابلة كاملة تدين إسرائيل أيضًا وتدين كل أنواع العنف والحروب، لكنكم وبما أنكم قاتلين الأنبياء كما ذكر في القرآن الكريم، “ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ” [آل عمران:112]، لذلك لا نستغرب أخذكم لمقطع يخدم مصالحكم.

المقابلة كاملة تدين اسرائيل أيضاً و تدين كل أنواع العنف و الحروب لكنكم و بما أنكم قاتلين الأنبياء كما ذكر في القران الكريم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ [آل… — Faisal Al Dahri (@FaisalDahri) October 21, 2023