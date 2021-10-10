الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سعيد: تونس لا تقبل أي وصاية والإعلان عن تشكيل الحكومة قريبا جداً

10 - أكتوبر - 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي أمس السبت أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة “قريبا جدا”.

وأضاف سعيد أن تونس لن تقبل أن تكون “تحت وصاية أي كان”، منتقدا طلب “بعض الأشخاص من الأطراف الخارجية التدخل في الشأن التونسي”، في إشارة ضمنية إلى تصريحات للرئيس الأسبق منصف المرزوقي، الذي نفى بدوره أن يكون قد دعا للتدخل الخارجي، موضحا أنه كان قد دعا باريس لـ”عدم دعم الانقلاب، وليس للتدخل في تونس”.

وأكد سعيد أن الحريات في البلاد مضمونة وأن المظاهرة التي صدرت دعوة تنظيمها اليوم الأحد تنديدا بالتدابير الاستثنائية لن يتم منعها.

وفي وقت سابق السبت استقبل الرئيس الونسي نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة، واطلع خلال الاجتماع على سير عملية تشكيل الحكومة، وفق ما جاء في البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع
من مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا (أسوشييتد برس)
مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني في دونيتسك
صاروخ فضائي صيني- أرشيفية
صاروخ صيني جديد يخرج عن السيطرة.. وتخوف من ارتطامه في الأرض بهذا الموعد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
خفافيش- تعبيرية
شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
الدولار و الليرة اللبنانية
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟