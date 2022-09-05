الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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سعيد: سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات

منذ 20 دقيقة
قيس سعيد

قيس سعيد

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بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، الاستعدادات لإجراء انتخابات البرلمان في 17 ديسمبر.

وحسب ما ذكرت الرئاسة التونسية، فإن رئيس الجمهورية أكد أنه “سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به”.

وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة، تزامنا مع ذكرى ثورة 2011، الذي لم يعد يصادف 14 يناير كما كان في السابق.

ونهاية العام الماضي، أعلن الرئيس التونسي خريطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية إلكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس، وعقبها استفتاء في 25 يوليو الماضي، ثم ستختم بإجراء انتخابات برلمانية.

ودائما ما يؤكد قيس سعيد أنه يريد “تصحيح مسار الثورة” ومكافحة الفساد الذي تفشى بمؤسسات الدولة على أيدي النخبة الحاكمة طيلة الانتقال السياسي في العقد الأخير.

    المصدر :
  • وكالات

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