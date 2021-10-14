الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سعيد مستاء من إدراج الأوضاع في تونس بجدول أعمال الكونغرس

15 - أكتوبر - 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

A A A
طباعة المقال

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد للسفير الأمريكي عن استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي، وفق بيان للرئاسة التونسية.

كما أشار الرئيس التونسي إلى أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية “بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج”.

وكان اللقاء فرصة أيضا “لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يشيعها أعداء الديمقراطية”، وفق البيان الرئاسي.

يذكر أن النائب الديمقراطي الأمريكي تيد دويتش قال اليوم الخميس إن “الديمقراطية التونسية في خطر” بعد شروع الرئيس قيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان.

    المزيد من أخبار العالم

    علم اليمن
    في اليمن.. تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين
    قمح
    الجزائر تشتري حوالي 660 ألف طن من قمح الطحين
    الجيش الصيني
    بسبب زيارة بيلوسي.. الصين تبدأ "عمليات عسكرية محددة الهدف"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    حسن نصرالله
    نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية