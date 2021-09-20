الثلاثاء 13 صفر 1443 ﻫ - 21 سبتمبر 2021 |
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سعيد يعلن عن تقديم قانون جديد للانتخابات التونسية

منذ 3 ساعات
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

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أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أنه سيقدم قانوناً جديداً للانتخابات في البلاد وسيعين قريباً رئيساً جديداً للوزراء.

وقال سعيد، خلال كلمة ألقاها مساء الاثنين من سيدي بوزيد: “سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولاً أمام ناخبيه”.

وشدد الرئيس التونسي على أنه “سيتم تعيين رئيس حكومة، لكن الأحكام الانتقالية تستجيب لمطالب الشعب”.

وأكد سعيد أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، مضيفاً: “ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم”.

وصرح مهدداً المتورطين في الفساد: “أقول مرة أخرى إن صواريخنا القانونية على منصات إطلاقها وتكفى إشارة واحدة لتضربهم في أعماق أعماقهم”.

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.

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