سعيًا لتخفيف عزلتها.. طالبان تناقش تسهيل المعاملات المالية مع قازاخستان

أعلن القائم بأعمال وزير التجارة في أفغانستان أنّ وفدًا من حركة طالبان ناقش تسهيل المعاملات المالية الدولية مع البنوك الخاصة خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى قازاخستان، سعيًا لتخفيف عزلة القطاع المصرفي الأفغاني.

فقد ترأس نور الدين عزيزي القائم بأعمال وزير التجارة والصناعة وفدًا تجاريًا إلى قازاخستان الأسبوع الماضي، وقال لرويترز في مقابلة أمس الأربعاء إنه بالإضافة إلى الخدمات المصرفية، ناقش أيضًا إمكان تطبيق الرسوم التجارية التفضيلية ومشروعات في مجالات الاتصالات وطرق العبور، بما في ذلك الشحنات المحتملة من النفط الروسي إلى جنوب آسيا.

وأضاف: “كانت معنا فرق من البنك المركزي الأفغاني والمصارف الخاصة في قازاخستان، ناقشت و(ما زالت) تحاول التوصل لطرق جيدة لخفض تكلفة المعاملات المالية… ليس لدينا أي قيود مصرفية مع قازاخستان”.

ولم ترد وزارة التجارة في قازاخستان بعد على طلب للتعليق.

ويتعرض القطاع المصرفي في أفغانستان لعراقيل وتقلصت المعاملات الدولية بشدة منذ تولي إدارة طالبان زمام الأمور قبل عامين مع انسحاب القوات الأجنبية.

ويخضع بعض قادة طالبان لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة. ويقول خبراء اقتصاديون ودبلوماسيون إن الكثير من البنوك الدولية حدت التعامل مع البنوك الأفغانية لتقليل المخاطر، مما يساهم في تعثر النظام المالي.

وزاد التعثر بعد تجميد الولايات المتحدة وحكومات أخرى أصول البنك المركزي الأفغاني في الخارج.

وقال عزيزي إن إصلاح القطاع المصرفي في أفغانستان يمثل أولوية، مضيفا أنه لا توجد عقوبات مباشرة على البنوك. لكنه أقر بأن المؤسسات المالية الدولية لا تسهل المعاملات.

وأضاف: “تفضل بعض البنوك عدم إجراء معاملات مع أفغانستان”.

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على العمليات الإنسانية وساعدت في بعض الأحيان في تسهيل معاملات محددة، مثل مدفوعات البنك المركزي الأفغاني للشركات الأوروبية لشراء أوراق نقدية جديدة.

لكن المتعاملين والوكالات الدولية يقولون إن التعاملات المصرفية الطبيعية لم تعد إلى سابق عهدها، مما يعرقل الاقتصاد ويتسبب في مشاكل للتجار وبرامج المساعدات.

ويتعين على الأمم المتحدة، التي تستخدم مليارات الدولارات سنويًا لتمويل العمليات الإنسانية، أن ترسل نقودا في شحنات إلى كابول.