سعيًا للوصول الى اقتصاد تنافسي.. السعودية تُطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” أطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية في المملكة إلى 557 مليار ريال (148.34 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وتابعت الوكالة أن الاستراتيجية تهدف إلى الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.21 مليار دولار).

وأفادت “العربية” بأنّ استراتيجية الصناعة التي أطلقها ولي العهد تستهدف مضاعفة الناتج المحلي 3 مرات، كما أنّها تركّز على 12 قطاعًا منها الطائرات العمودية والسيارات والأدوية.

كذلك، . ستدعم استراتيجية الصناعة الأبحاث التطبيقية والابتكارات، بالإضافة إلى أنها ستوفر عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة في القطاع.

في هذا السياق، قال الأمير محمد بن سلمان إنّ “لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام”، متعهدًا بأنّ السعودية ستصبح قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.

وإذ لفت إلى أنّ السعودية تملك موقعًا جغرافيًا متميزًا وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية رائدة، ذكر بن سلمان أنّ بلاده ستصدّر المنتجات عالية التقنية إلى العالم.