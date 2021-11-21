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سعي ياباني لترخيص أول قرص للإجهاض

منذ 15 دقيقة
اليابان

اليابان

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أفادت صحيفة “يوميوري” بأن شركة Linepharma International اليابانية للأدوية، تسعى للحصول على ترخيص أول حبة إجهاض الشهر المقبل بعد تجارب ناجحة في البلاد.

وقالت الصحيفة إن شركة Linepharma التي حصلت على ترخيص الأدوية في اليابان في يوليو، ستسعى للحصول على الموافقة على مزيج من عقارين يسمى ميفبريستون وميزوبروستول لإنهاء الحمل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن الموافقة على توليفة الأدوية قد تكون وشيكة في غضون عام.

وأشارت إلى أن نحو 140 ألف عملية إجهاض أجريت في اليابان في عام 2020 جميعها عبر العمليات الجراحية.

وأوضحت في تقرير أنه وعلى النقيض من ذلك، تم تقديم الإجهاض الناجم عن الأدوية في فرنسا عام 1988 ومتوفر في أكثر من 70 دولة.

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