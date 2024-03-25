سفارة إسرائيل بسنغافورة تستشهد بالقرآن الكريم.. وغضب رسمي يجبرها على التراجع!

أثار منشور لسفارة إسرائيل في سنغافورة ردود فعل شعبية ورسيمة غاضبة، مما اضطرها لحذف المنشور الذي كان يستشهد بالقرآن الكريم.

وأوضحت ذكرت وسائل إعلام سنغافورية أن المنشور المحذوف يزعم أن إسرائيل ذكرت في القرآن 43 مرة وأن فلسطين لم تذكر.

وقال وزير داخلية سنغافورة كاسيفيسو أناثان شانموجام إنه أبلغ وزارة الخارجية أن تطلب من السفارة الإسرائيلية حذف المنشور الذي نشرته أمس الأحد.

وأضاف في بيان أن “المنشور غير مقبول على الإطلاق، لقد شعرت بالانزعاج الشديد عندما تم إخباري به”.

وتابع “إنه أمر حساس وغير مناسب، وينطوي على خطر تقويض سلامتنا وأمننا ووئامنا في سنغافورة، منشورات كهذه يمكن أن تؤجج التوترات، ويمكن أن تعرض الجالية اليهودية هنا للخطر، ومن المحتمل أن يمتد الغضب الناتج عن هذا المنشور إلى الواقع”.

ونددت سنغافورة بهجمات المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها قالت إن الرد العسكري الإسرائيلي “تجاوز الآن الحدود”.