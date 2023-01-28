سفارة السعودية في اميركا: نتابع الحادثة ببالغ الحزن والأسى منذ اليوم الأول

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية بياناً قالت فيه: تابعت السفارة ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول وبالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك ملابسات مقتل المواطن الوليد عبدالله الغريبي رحمه الله في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، حيث تبين أن الفقيد قتل على يد مواطنة أميركية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن”.

وتشير السفارة إلى أنه تم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حالياً، مثمنةً ما تم من تعاون معها من قبل السلطات الأمنية الأميركية في مدينة فيلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف، كما استكملت السفارة كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات المعنية الأميركية لنقل جثمان الفقيد رحمه الله إلى المملكة.

وقد قامت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بالتواصل مع ذوي الفقيد لتقديم خالص التعازي والعون الكامل لهم في هذا الظرف المؤلم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.