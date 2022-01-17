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سفارة كازاخستان: لا معلومات حول وجود نزارباييف في الإمارات

17 - يناير - 2022
آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 1:38 مساءً

الرئيس الكازاخستاني الأول نور سلطان نزارباييف

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رفضت سفارة كازاخستان في دولة الإمارات العربية المتحدة تقارير عن تواجد الرئيس الكازاخستاني الأول نور سلطان نزارباييف في هذا البلد.

وقال مسؤول في السفارة لوكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الاثنين: “وفقا للبيان الأخير الصادر عن المتحدث باسم نزارباييف فهو يتواجد في كازاخستان”.

وفي وقت سابق أوردت وسائل إعلام عدة أن طائرتين خاصتين تابعتين لعائلة نزارباييف هبطتتا في مطار “ماناس” الدولي في قرغيزستان، وصلت الأولى من مقدونيا والثانية من الإمارات، قبل أن تغادر كلتا الطائرتين مطار العاصمة القرغيزية.

والخميس الماضي نشرت علية نزارباييف، الابنة الصغرى للرئيس الكازاخستاني الأول، بيانا مماثلا على شبكتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، قالت فيها إن الأحداث الأخيرة في بلادها آلمتها كثيرا وشكرت مواطني كازاخستان على دعمهم لوالدها. ولفت مستخدمو الإنترنت إلى أن “إنستغرام” حددت مكان تواجد صاحب الحساب وهو دولة الإمارات. وبعدها أصبح كلا الحسابين خارج متناول المستخدمين.

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