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سفن أمريكية مسيّرة لأول مرة في مياه الخليج!

26 - أكتوبر - 2021
سفينة مانتاس تي -12

سفينة مانتاس تي -12

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بدأت البحرية الأميركية والبحرينية تدريبات مشتركة ضمن سلسلة تمارين بين القوات الأميركية وشركائها في منطقة الخليج، لدمج أنظمة مسيّرة في العمليات البحرية الإقليمية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم البحرية الأميركية تيم هوكينز، أن التدريبات التي أجريت اليوم تحت اسم “نيو هورايزون”، جزء من الجهود المبذولة للمساعدة في تعزيز الوعي بالمجال البحري والردع والشراكات.

وأضاف هوكينز: “نضع سفينتين من دون ربان تحت مسمى مانتاس تي -12 في المياه”، وذلك بالقرب من سفينتين من القوة البحرية الملكية البحرينية، وقال إن ذلك سيساعد “في فهم كيف يمكننا استخدام هذه السفن لتعزيز الوعي بالمجال البحري، وهو أمر مهم للغاية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين”.

وهذه هي المرة الأولى التي تدمج فيها البحرية الأميركية السفن غير المأهولة مع السفن المأهولة في مياه الشرق الأوسط.

يذكر أن الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، أعلن الشهر الماضي أنه أطلق قوة جديدة في الخليج لدمج الطائرات دون طيار والسفن غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عملياته، قائلا إن “القوة-59” تعتمد على “التعاون الاقليمي”.

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