سفن حبوب روسية عالقة في موانئ البحر الأسود.. ما السبب؟

قال مصدر مقرب من شركة تي.دي ريف لرويترز إن عددا من سفن الحبوب التابعة للشركة، وهي من أكبر تجار الحبوب في روسيا، لا تزال متوقفة عن العمل في موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود منذ أكثر من 10 أيام بسبب خلاف مع السلطات بشأن جودة الحبوب التي تحملها.

وتنتظر السفن تصريح الصحة النباتية منذ 18 مارس آذار.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية (روسيلخوزنادزور) أنه تم تسجيل زيادة في عدد الطلبات المقدمة من الدول المستوردة تشير إلى أن جودة الحبوب الروسية لا تفي بمتطلبات الحجر الصحي، بما في ذلك شحنة من تي.دي ريف.

وقالت الهيئة إنه منذ بداية العام، اكتشفت تي.دي ريف عدم الامتثال لمتطلبات البلدان المستوردة في 44 شحنة تصدير من الحبوب تزيد حمولتها عن مليون طن.

واقترحت عندئذ إعادة النظر في توزيع حصص التصدير بالنسبة للشركات التي تعاني من مشاكل تتعلق بعدم الامتثال لمتطلبات جودة الحبوب.

ووفقا لبيانات صحيفة كوميرسانت، فإن شركة تي.دي ريف هي ثاني أكبر مصدر للحبوب في روسيا من حيث الحجم حتى شهر يناير كانون الثاني. وفي النصف الأول من الموسم التسويقي 2023/2024 (يوليو تموز – ديسمبر كانون الأول 2023)، صدرت أكثر من 5.7 مليون طن من الحبوب.

ومن المتوقع أن تصدر روسيا كمية غير مسبوقة قدرها 65 مليون طن من الحبوب هذا الموسم التسويقي.