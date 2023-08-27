الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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سفن روسية تعود من دورية مشتركة مع سفن صينية في المحيط الهادي

منذ 12 دقيقة
سفينة حربية روسية- أرشيفية

سفينة حربية روسية- أرشيفية

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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الأحد أن مفرزة من السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية عادت بعد دورية مشتركة في المحيط الهادي مع سفن للبحرية الصينية استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع.

ونقلت إنترفاكس عن الخدمة الصحفية للأسطول الروسي في المحيط الهادي القول إن سفنا حربية تابعة للأسطول، مع مفرزة من السفن التابعة للبحرية الصينية، قطعت أكثر من سبعة آلاف ميل بحري عبر بحر اليابان وبحر أوخوتسك وبحر بيرينج والمحيط الهادي.

وأضافت الوكالة أن السفن الروسية والصينية مرت خلال الدورية بمحاذاة جزر الكوريل.

وتقع الجزر قبالة جزيرة هوكايدو بشمال اليابان وتعرف في روسيا باسم جزر الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية، وظلت لعقود محورا للتوترات بين الجارتين.

وذكرت إنترفاكس الأحد أن عددا من أكبر السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي شاركت في الدورية.

وأضافت “خلال الدورية تم تنفيذ تدريبات مشتركة مضادة للغواصات وأخرى مضادة للطائرات، ومحاكاة لعمليات بحث عن غواصات العدو باستخدام طائرات هليكوبتر وطائرات تابعة للبحرية من الجانبين، وأيضا محاكاة لإطلاق صاروخ على مجموعة غواصات”.

    المصدر :
  • رويترز

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