سفيرة أمريكا لدى الفلبين تتهم بكين بإجراء مناورات عدائية في بحر الصين الجنوبي

أدانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الفلبين، اليوم الاثنين، “المناورات العدائية الخطيرة” التي تنفذها بكين بالقرب من منطقة سكند توماس شول الواقعة في بحر الصين الجنوبي.

وقالت السفيرة ماري كي كارلسون على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “إن تصرفات الصين تسببت في إصابات وألحقت أضرارا بسفن فلبينية وأعاقت عمليات بحرية قانونية تهدف إلى تزويد عسكريين فلبينيين بالغذاء والماء والإمدادات الأساسية”.

وقال خفر السواحل الصيني، اليوم الاثنين: “إن سفينة إمداد فلبينية اقتربت بشكل خطير من سفينة صينية، مما أدى إلى وقوع تصادم بسيط بعد أن دخلت بشكل غير قانوني فيما تعتبره بكين مياها إقليمية صينية”.

وأوضح خفر السواحل في بيان أن “سفينة النقل والإمداد الفلبينية تجاهلت التحذيرات الجادة والمتكررة من قبل السلطات الصينية، وأن حادث التصادم وقع عندما دخلت السفينة بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول في بحر جنوب الصين”.

وأشار إلى أن “السفينة اقتربت عمدا وبشكل خطير من السفينة الصينية بطريقة غير مهنية مما أدى إلى وقوع التصادم، لكن البيان لم يشر إلى وقوع إصابات أو أضرار بأي من السفينتين”.

وتتبادل الصين والفلبين منذ أشهر الاتهامات بشأن مناورات ومصادمات بحرية خطيرة عند جزيرة سكند توماس شول، وهي جزيرة مرجانية تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

فيما وقعت عدة حوادث بعدما نشرت الفلبين مهام لإمداد جنود لها يرابطون على متن سفينة حربية قديمة جانحة بالمنطقة.

وتقول الصين “إن لها الحق في السيادة على بحر جنوب الصين بأكمله تقريبا”، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي.