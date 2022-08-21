الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سفير الإمارات لدى إيران يستأنف مهامه خلال الأيام القادمة

منذ 42 دقيقة
علما إيران والإمارات

علما إيران والإمارات

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الأحد، إن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إيران سيف محمد الزعابي سيستأنف مهامه في السفارة في طهران خلال الأيام القادمة.

وأضافت الوزارة أن القرار جاء في إطار حرص القيادة بدولة الإمارات “على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذا لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير”.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي تنفيذا لما جاء في الاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو/تموز الماضي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران.

وأكدت أن القرار يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.

وأوضحت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى إيران خلال الأيام القادمة وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأسواق المالية الخليجية
تراجع أسواق الخليج الرئيسية بفعل ضعف النفط ومخاوف التضخم
البنك الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
نبوءة ألمانيا قد تتحقق.. الركود يهدد الاقتصاد الروسي
علم التشيك
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لإحياء ذكرى الغزو السوفيتي.. تشيكيون يرسلون تبرعات لأوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
ربيع الهبر
تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
الطفلة السورية جوى استانبولي
قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن