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سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا البيضاء يترك منصبه

منذ 3 دقائق
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كشف سفير الاتحاد الأوروبي في بيلاروس الألماني “ديرك شوبل” أنه سيترك هذا المنصب.

وكتب شوبل عبر “فيسبوك”: “بعد ثلاث سنوات في المنصب، انتهت ولايتي كسفير للاتحاد الأوروبي في بيلاروس. قررت السلطات البيلاروسية عدم تجديد تأشيرتي واعتمادي لمدة عام آخر، مما يجعل من الصعب جدا أداء مهامي”.

وتأسّف الدبلوماسي لهذا القرار، قائلًا: “كنت على استعداد لمواصلة العمل في بيلاروس كسفير، بل وكنت آمل بالعودة إلى مينسك لقضاء العام الأخير من فترة ولايتي هناك”.

وفي نهاية حزيران 2021، أعلنت الخارجية البيلاروسية استدعاء مندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي إلى مينسك للتشاور، وذلك على خلفية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مينسك بسبب “انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان” خلال وبعد الانتخابات الرئاسية عام 2020.

كما اقترحت مينسك على سفير الاتحاد الأوروبي ديرك شوبل الذهاب إلى بروكسل لإجراء مشاورات، غادر شوبل بيلاروس في 30 يونيو من نفس العام.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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