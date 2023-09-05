سفير السعوديّة يصل إلى طهران: رؤية 2030 تُمثل خارطة طريق التعاون

أكد السفير السعودي لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين.

وقال السفير العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران اليوم: “إن توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارتين، وتمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة، وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين”.

كما أكد أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وكان السفير الإيراني علي رضا عنايتي، قد وصل إلى الرياض استعدادًا لمباشرة مهامه كسفير لإيران بالسعودية.

وأكدت مصادر العربية وصول طاقم دبلوماسي برفقة السفير الإيراني لاستلام المهام من القائم بالأعمال الإيراني الذي تولى مسؤولية سفارة إيران في السعودية منذ افتتاحها يونيو الماضي.

يذكر أن السعودية وإيران اتفقتا في العاشر من مارس/ آذار الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.