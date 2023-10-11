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سفير خادم الحرمين الشريفين يتضامن مع فلسطين ببيت من قصائد العرضة السعودية

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2023 3:39 مساءً
نايف بن بندر السديري

نايف بن بندر السديري

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فيما تتعالى الأصوات المنددة بالحصار الإسرائيليّ المفروض على قطاع غزة، والذي يُنذر بكارثة إنسانيّة على وقع استمرار القصف المعادي بوتيرة غير مسبوقة، عبّر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية، ولدى دولة فلسطين الشقيقة نايف بن بندر السديري عن تضامنه مع فلسطين من خلال بيت شعر من قصائد العرضة السعودية.

فقد كتب السفير على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”:

“يا فلسطين العزيزة جلا عنك الظلام ”

من قصائد العرضة #السعودية

#فلسطين_الحبيبة

يشار إلى أنّ قطاع غزة يتعرّض منذ يوم السبت الماضي إلى أعنف ضربات جوية خلال 75 عامًا من الاحتلال الإسرائيليّ لأرض فلسطين، لتمحو أحياء بأكملها من الوجود.

في وقت أفادت وزارة الصحة في غزة بأنّ الضربات الجوية الإسرائيلية، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 905 أشخاص وإصابة 5000 آخرين.

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