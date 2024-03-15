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سفير روسيا في واشنطن يقول إن سفارته تلقت تهديدات بشأن الانتخابات الروسية هذا الأسبوع

منذ 3 ساعات
المرشحون للانتخابات الرئاسية الروسية

المرشحون للانتخابات الرئاسية الروسية

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قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أمس الخميس 14 مارس/آذار 2024، إن سفارته تلقت عددا من التهديدات فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة الروسية هذا الأسبوع.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن أنتونوف قوله للتلفزيون الرسمي “نتلقى عددا كبيرا من المكالمات والتهديدات الاستفزازية”.

وأضاف “نعلم أن هناك خططا للقيام بأعمال مناهضة لروسيا حول سفاراتنا وقنصلياتنا، وستكون هناك محاولات للدخول إلى سفارتنا. ليس لتعطيل الانتخابات، لأن ذلك لن ينجح، بل لجعل الأمور أصعب وتعكير مزاجنا”.

ويدلى الناخبون الروس بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لثلاثة أيام تبدأ اليوم الجمعة، ومن شبه المؤكد أن يفوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على ثلاثة منافسين، لم ينتقده أي منهم.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، صرح وزير التنمية الرقمية الروسي ماكسوت شادييف لوكالة تاس للأنباء بأنه يتوقع هجمات قرصنة واسعة النطاق على البنية التحتية لنظام التصويت خلال الانتخابات.

    المصدر :
  • رويترز

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