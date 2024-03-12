سفينة إيطالية تُسقط طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر

قالت هيئة أركان الدفاع الإيطالية اليوم الثلاثاء إن سفينة عسكرية إيطالية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أسقطت طائرتين مسيرتين.

ووصفت الهيئة في بيان ما قامت به المدمرة (كايو دويليو) التابعة للبحرية الإيطالية بأنه من أعمال الدفاع عن النفس، دون الخوض في تفاصيل. وكانت السفينة نفسها قد أسقطت طائرة مسيرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر في فبراير شباط للمساعدة في حماية ممر التجارة البحرية الرئيسي من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية دعما منها لغزة.