الثلاثاء 2 رمضان 1445 ﻫ - 12 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سفينة إيطالية تُسقط طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر

منذ 10 دقائق
سفينة إيطالية في البحر الأحمر

سفينة إيطالية في البحر الأحمر

A A A
طباعة المقال

قالت هيئة أركان الدفاع الإيطالية اليوم الثلاثاء إن سفينة عسكرية إيطالية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أسقطت طائرتين مسيرتين.

ووصفت الهيئة في بيان ما قامت به المدمرة (كايو دويليو) التابعة للبحرية الإيطالية بأنه من أعمال الدفاع عن النفس، دون الخوض في تفاصيل. وكانت السفينة نفسها قد أسقطت طائرة مسيرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر في فبراير شباط للمساعدة في حماية ممر التجارة البحرية الرئيسي من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية دعما منها لغزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما تركيا واليونان
في إطار التقارب.. رئيس وزراء اليونان يعتزم زيارة تركيا الشهر المقبل
سواحل جزر الكناري
وفاة شخصين على متن قارب يقل نحو 40 مهاجراً قبالة جزر الكناري
طائرة عسكرية روسية
تقل 15 فرداً.. تحطم طائرة شحن عسكرية روسية في إيفانوفو

الأكثر قراءة

فيديو وصور.. ثلاثة شهداء من الجماعة الإسلامية في الهبارية جنوب لبنان
هلال شهر رمضان- تعبيرية
إليك الدول التي أعلنت غدا أول أيام شهر رمضان
صورة من الفيديو
بالفيديو.. ضربتها بوحشية حتى فقدت الوعي